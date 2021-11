Steiner voorspelt gouden toekomst Schumacher: "Hij is hier om wereldkampioen te worden"

Mick Schumacher debuteerde dit seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De jonge Duitser betrad de sport als regerend Formule 2-kampioen maar heeft dit seizoen nog geen enkel puntje gescoord met de langzame Haas. Toch heeft men veel vertrouwen in de zoon van de legendarische Michael Schumacher.

Haas-teambaas Günther Steiner voorspelt dan ook een gouden toekomst voor zijn pupil. De Italiaan spreekt zich uit bij F1-Insider: "Hij is hier niet alleen om het veld te vullen. Hij is hier om wereldkampioen te worden. Daarvoor moet je je natuurlijk wel op de juiste plek op het juiste moment bevinden. Maar er geldt ook: hoe beter je bent, hoe groter de kans dat je de juiste beslissingen neemt en hoe groter de kans het beste team je aanneemt."

Steiner ziet dat de Schumacher-telg alles in zich heeft voor succes: "Mick heeft de kwaliteiten, ook al kan je niet met zekerheid zeggen dat hij wereldkampioen wordt. Maar ik geloof in hem. Hij heeft de drang, hij wil wereldkampioen worden. Dat is belangrijk."