Marko denkt dat Mercedes flexiwing niet meer gaat gebruiken: "Dat risico nemen ze niet"

De titelstrijd is nog steeds onverminderd spannend. Lewis Hamilton pakte in Qatar een zeer simpele overwinning waardoor hij verder inliep op Max Verstappen in de WK-stand. In de trainingen leek het er nog op dat het nog heel spannend ging worden aangezien Mercedes wat langzamer rondreed.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt wel te weten hoe dat kwam Mercedes op vrijdag zo kalm aan deed. De Oostenrijker spreekt zich uit tegenover Speedweek: "Mercedes heeft hier langzamer gereden tijdens de trainingen. Dat is omdat ze een achtervleugel gebruiken die niet langer kan doorbuigen omdat hun topsnelheid in normaal bereik lag."

Marko verwacht dan ook dat het snufje van Mercedes tot de geschiedenis behoord. De adviseur spreekt zich uit: "Ik verwacht dat ze het ook niet meer gaan gebruiken. De FIA heeft de vereiste tools om het te controleren. Ik kan mij niet voorstellen dat ze dat risico gaan nemen."