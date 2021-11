Marko had veel stress in slotfase: "Konden echt geen één of twee ronden extra rijden"

Beide Red Bull Racing-coureurs moesten in Qatar een inhaalrace rijden. Max Verstappen en Sergio Perez lieten zich allebei gelden en reden zich keurig naar voren. Verstappen werd tweede en Perez knokte zich op spectaculaire wijze naar de vierde plaats. Toch zat teamadviseur Helmut Marko niet altijd even rustig op zijn stoel.

De Oostenrijker maakte zich in de slotfase toch redelijk druk. Enkele coureurs kregen namelijk klapbanden en daardoor maakten iedereen zich zorgen. Marko legt het uit bij ServusTV: "Of ik stress heb gehad? We konden in bepaalde situaties echt geen één of twee ronden extra rijden. Anders was het risico niet te overzien geweest."

In de openingsfase van de wedstrijd klaagde Verstappen regelmatig over problemen met zijn voorvleugel. Marko verheldert de situatie nog eventjes: "Max had echt een zeer, zeer goede start. Jammer genoeg raakte zijn voorvleugel een beetje beschadigd in het gedrang. Maar dat was niets ernstigs."