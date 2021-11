Uitslag Grand Prix van Qatar: Hamilton wint voor Verstappen die inhaalrace rijdt

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Qatar gewonnen. in een nerveuze race bleef hij Max Verstappen voor. Achter dit duo werd Fernando Alonso spectaculair derde. Valtteri Bottas kende een dramatische race en viel uit. De Fin was één van de coureurs die te maken kreeg met een lekke band.

Verstappen kende een fantastische start op het Losail International Circuit in Qatar. De Nederlandse Red Bull-coureur startte na zijn gridstraf als zevende maar had de tweede plaats al in de vijfde ronde in handen. Hij opende de jacht op Hamilton maar dat werd een hele zware opgave.

Voorvleugel

De Limburger maakte zich al snel zorgen over zijn voorvleugel waarna hij te horen kreeg van de kerbs weg te moeten blijven. Hamilton leek nergens last van te hebben en reed een foutloze wedstrijd. Ook na de eerst pitstops veranderde er niets, desalniettemin was Hamilton van mening dat hij te vroeg stopte.

Alonso & Perez

De race leek daarna langzamerhand voort te kabbelen maar Sergio Perez en Fernando Alonso dachten daar anders over. Het Spaanstalige duo vocht een verbeten duel met Charles Leclerc uit en kruisten daarna samen de degens. Niet lang daarna was er drama bij Mercedes, Bottas kreeg tot zijn schrik een lekke band en strompelde terug naar de box.

Bandenproblemen

Hij was zeker niet de enige die last had van bandenproblemen. Het Williams-duo George Russell en Nicholas Latifi zagen hun band veranderen in een zielig hoopje rubber. Russell kon dit pits nog bereiken maar het was einde oefening voor Latifi. Ook Bottas kon vroegtijdig gaan douchen en parkeerde zijn Mercedes in de box.

Ervaren Alonso

Latifi zorgde voor een virtual safety car waardoor Verstappen op zijn gemakje een extra pitstop kon maken. Dat trucje kon Alonso echter niet toepassen waardoor hij op zeer oude banden eventjes moest zweten. De Alpine-coureur gooide echter al zijn ervaring in de strijd en finishte knap als derde. Ver voor hem kwamen kemphanen Hamilton en Verstappen als eerste en tweede over de finish. De titelstrijd blijft hierdoor extreem spannend.