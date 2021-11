Breaking: Verstappen krijgt 5 plaatsen gridstraf

De kogel is door de kerk: Max Verstappen krijgt een vijf plaatsen gridstraf in Qatar. De Nederlandse Red Bull-coureur krijgt de straf voor het negeren van dubbele gele vlaggen in de kwalificatie gisteren. Hij was niet de enige, ook Valtteri Bottas is bestraft.

Verstappen verbeterde gisteren zijn rondetijd terwijl Pierre Gasly stil was gevallen op het rechte stuk van het Losail International Circuit. Volgens de documenten van de FIA heeft Verstappen zelf aangegeven dat hij zag dat Gasly stilstond.

Red Bull heeft bij de stewards aangekaart dat Verstappen geen informatie mee kreeg op zijn display. De stewards geven op hun beurt weer aan dat ze hier sympathie voor hebben maar dat het de verantwoordelijkheid van de coureur is om zelf ook op te letten. Naast de gridstraf krijgt Verstappen ook twee strafpunten op zijn superlicentie.