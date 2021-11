Alle alarmbellen rinkelen bij Helmut Marko

Het gat in de kwalificatie tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton was zeer groot. De Brit was bijna een halve seconde sneller dan de Nederlandse Red Bull-piloot en daarmee bezorgt hij Verstappen en consorten de nodige kopzorgen. Maar de strijd is nog niet gestreden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich desalniettemin de nodige zorgen. De Oostenrijker sprak met de Duitse tak van Sky: "Het gat is redelijk alarmerend. We maakten veel goed in de eerste sector waar we eerst veel verloren maar we vielen weer terug in de tweede sector. Dus het gaat de hele tijd heen en weer. De auto is nog niet goed geweest over één rondje."

Toch zwaait Marko niet met de witte vlag. De adviseur wil de dag van morgen gewoon maar afwachten: "We blijven positief hoor. Normaal gesproken doen we het beter met een volle tank. Dus ik hoop erop dat we een spannende race gaan krijgen."