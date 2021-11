Hamilton wederom dominant: "Laatste rondje was echt prachtig!"

Lewis Hamilton liet in Qatar weer eens zien dat hij zijn kunstjes nog zeker niet verleerd is. De Britse Mercedes-coureur domineerde in de nachtelijke kwalificatie en was de snelste in de woestijn. Met een redelijk marge gaf hij de concurrentie het nakijken, overigens kon Verstappen zich amper verbeteren nadat Pierre Gasly schade opliep in bocht 15.

Desalniettemin was Hamilton na afloop een blij man. Hij verscheen met een grijns van oor tot oor voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Hij kon het niet laten om even het publiek te groeten: "Hoi iedereen! Het is de eerste keer dat ik hier race dus nieuwe fans!"

Moeilijke dag

Daarna besprak Hamilton zijn redelijk zware weekend: "Gisteren was een heel moeilijke dag voor mij. Donderdag en vrijdag voelde ik mij niet heel erg goed. Ik had moeite in de trainingen en ik heb hier tot middernacht gewerkt met de engineers."

Prachtig

Maar in de kwalificatie verliep alles naar wens voor de Brit. Hij was zeer in zijn nopjes met zijn rondje: "Die laatste ronde was prachtig. Het was echt een heerlijk rondje. Het is geweldig om op deze baan te rijden. Wow, het voelde echt heel erg goed."