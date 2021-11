Problemen stapelen zich op voor Mazepin, chassis, survival cell en ECU vervangen

Het weekend in Qatar verloopt momenteel dramatisch voor Nikita Mazepin. De Russische Haas-coureur heeft eigenlijk alleen maar rondjes gereden in de eerste vrije training en kent bakken met problemen. Er is namelijk een vrachtlading aan onderdelen vervangen aan Mazepins Haas.

In de eerste vrije training ging de Rus vrij hard over de kerbs waardoor hij zijn chassis beschadigde. De schade was zo groot dat er niets anders op zat dan het hele zaakje te vervangen. Hierdoor miste hij de tweede vrije training op het voor hem onbekende Losail International Circuit. Mazepin kreeg overigens geen gloednieuw chassis, zijn team schroefde een gebruikt exemplaar in zijn bolide.

Daarnaast heeft het team ook zijn survival cell vervangen, zo blijkt uit de documenten van de FIA. De derde vrije training verliep ook rampzalig voor Mazepin, hij viel al bij het uitrijden van de pitstraat stil. Dit maal had hij motorproblemen en dat betekent dat ECU ook vervangen moest worden.