Uitslag VT3 Qatar: Bottas en Hamilton domineren ook in Qatar, achterstand Verstappen en Red Bull loopt op

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd genoteerd in de derde vrije training in Qatar. Hij hield Lewis Hamilton achter zich. Red Bull-coureur Max Verstappen moest hen voor laten en noteerde de derde tijd op het Losail International Circuit. Vanmiddag staat de kwalificatie op het programma en zullen de coureurs weer aan de bak moeten.

De vrije training was nog maar een paar minuutjes oud toen de rode vlag al werd gezwaaid. Pechvogel Nikita Mazepin moest zijn Haas aan de kant zetten bij de pit exit en miste daardoor alweer een vrije training op Losail. Zijn teammaat Mick Schumacher bezorgde de aanwezige fans daarna wat entertainment door de baan op te draaien.

Perez

Na een kwartier druppelden de rest van de coureurs ook naar buiten. De Mercedessen van Bottas en Hamilton kwamen naar buiten en zagen dat Fernando Alonso rap onder weg was. Sergio Perez had precies hetzelfde plan maar ging wijd in de beruchte bocht 15.

Moeite

Max Verstappen kwam pas na een half uur de baan op en zag dat een aantal van zijn collega's de nodige moeite hadden op de stoffige baan. Pierre Gasly was één van die jongens. De Franse AlphaTauri-coureur had het lastig en spinde. Ook Schumacher en Charles Leclerc kenden hun momentjes. Verstappen had er geen last van en reed de derde tijd op weg naar de kwalificatie.