Marko hekelt protest Mercedes: "Engineers nu bezig met documenten"

Gisteren kwam er een einde aan het protest van Mercedes. De Duitse renstal had dit ingediend nadat de stewards in Brazilië geen onderzoek deden naar het bocht 4-incident waarbij Max Verstappen en Lewis Hamilton betrokken waren. Het protest zorgde voor ergernis bij Red Bull Racing.

In Qatar moest de renstal van Max Verstappen zich namelijk weer bezig houden met de situatie op Interlagos. Teamadviseur Helmut Marko wist al dat het op niets ging uitlopen. Bij het Oostenrijkse ServusTV liet hij van zich horen: "Zoals verwacht liep het op niets uit. Het was al vanaf het begin duidelijk dat het geen zin had."

De politieke spelletjes van Mercedes hinderen volgens Marko ook nog eens het werk van zijn team. De Oostenrijker legt het uit: "Het is vervelend voor ons team omdat engineers eigenlijk bezig moeten zijn met de auto's maar in plaats daarvan nu documenten moeten voorbereiden."