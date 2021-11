Marko weet dat Mercedes-vleugel onder vergrootglas ligt: "FIA heeft het nu ook opgepikt"

In Qatar had Max Verstappen weer eens wat last van zijn achtervleugel. Op een hobbelig Losail International Circuit moest zijn team Red Bull Racing tijdens de tweede vrije training gaan sleutelen aan de vleugel van de Nederlandse kampioenschapsleider. Teamadviseur Helmut Marko maakt zich echter niet te druk.

De Oostenrijkse topadviseur sprak na de trainingen met Motorsport-magazin: "Het was een technisch probleempje. Natuurlijk is alles hier op de limiet en als we dan de DRS gebruiken zit er enorm veel kracht op. Er zijn ook nog eens ongelofelijke hobbels hier."

Achtervleugels blijven over het algemeen een hot topic in de hete woestijn van Qatar. Red Bull blijft immers goed kijken naar de achtervleugel van concurrent Mercedes. Marko doet daar gezellig aan mee: "Het middelste blad van hun achtervleugel blijft onze aandacht trekken. Als ik het goed heb begrepen heeft de FIA dat nu ook opgepikt."