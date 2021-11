Piastri wordt reservecoureur Alpine

Formule 2-kampioenschapsleider Oscar Piastri heeft zijn plekje voor 2022 gevonden. De 20-jarige Australiër zal aankomend seizoen namelijk gaan fungeren als reserverijder van het Formule 1-team van Alpine. Dit is geen verrassende keuze aangezien Piastri al enkele jaren onderdeel is van hun opleidingsprogramma.

Piastri is Formule 3-kampioen van 2020. Momenteel is hij met een succesvol Formule 2-avontuur bezig. Hij gaat met nog twee raceweekenden te gaan aan de leiding van het kampioenschap. De Prema-coureur kan nu in zijn eerste Formule 2-jaar de titel grijpen.

Doel

Hij is zeer in zijn nopjes met zijn nieuwe rol. Piastri wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik kijk ernaar uit om nog meer betrokken te zijn bij het team en om een bijdrage te leveren aan hun successen voor volgend jaar. Deze nieuwe rol is de vervolgstap richting mijn doel: Formule 1-coureur zijn in 2023."

Trots

Ook bij Alpine zelf zijn ze zeer tevreden met de komst van Piastri. CEO Laurent Rossi wordt ook geciteerd door Motorsport.com: "Het is overduidelijk dat Oscar veel talent heeft en we zijn er dan ook trots op dat hij volgend jaar onze reserverijder is."