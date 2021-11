Lewis Hamilton zelf óók verrast over plotselinge snelheid Mercedes op Interlagos

Lewis Hamilton wist vriend en vijand te verbazen door op Interlagos van de twintigste plaats naar de vijfde te rijden op zaterdag. Op zondag racete Hamilton met een bloedgang van de tiende plaats naar de overwinning in Sao Paulo. De snelheid in zijn auto komt ook voor Lewis zélf als een verrassing.

Dat vertelt de Brit na afloop van de Braziliaanse Grand Prix tegen de geschreven pers. De Mercedes-coureur wist ook voorbij te komen aan Max Verstappen. De Red Bull-bolide bleek niet opgewassen tegen de kracht van de Mercedes. Hamilton won en wist het puntenverschil naar de WK-leider te verkleinen.

Hamilton wordt gevraagd waar nu die enorme snelheid ineens vandaan komt bij de Mercedessen. De Britse coureur denkt dat het alles te maken heeft met hard werken aan de auto.

Verrassing

Hamilton: "Ja, ik denk oprecht dat wij zo hard hebben gewerkt dit weekend. We waren duidelijk bezig om de auto zo af te stellen dat wij ermee kunnen knokken. Wij leken aanvankelijk steeds maar geen antwoord te vinden op de snelheid die zij (Red Bull Racing, red.) konden rijden, ver voor op ons, tijdens de laatste race. Daarna kwamen we naar een circuit waar zij de laatste race hier ook al snel waren, in 2019. Dus ik had verwacht dat het weer zo zou zijn. Het leek ook nog warm te worden op zondag en dat zou onze achilleshiel kunnen worden, maar om een of andere reden presteerden onze auto's fantastisch hier dit weekend."

De juiste richting

Hamilton vertelt dat hij de juiste weg bleek ingeslagen bij het zoeken van de juiste afstellingen voor de W12: "Ik ging een andere kant op dit weekend en daar zijn wij allebei uiteindelijk op uitgekomen en dat werkte echt heel goed voor ons beiden, denk ik. Ik denk dat we echt alles wisten te optimaliseren in deze omstandigheden dit weekend."

Hamilton vertelt blij verrast te zijn, want ook hij had dit niet verwacht. "En ja, ik was echt verbaasd om zo dicht te kunnen volgen. Toen ik eenmaal voorbij Max was, had ik nog steeds genoeg banden over en kon ik maar blijven doorgaan. Het was dus gek, want dat is niet normaal, maar wij nemen het graag aan, ik ben er heel, heel blij mee."

Komend weekend wordt er weer geracet, dan op de nieuwe baan in Qatar.