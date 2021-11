Daniel Ricciardo valt uit met problemen in de krachtbron: "Volgend weekend weer een kans"

Nadat Lando Norris een lekke band opliep na zijn aanvarinkje en ontwijkende actie met Sainz, richt alle hoop van McLaren op Daniel Ricciardo. Het team is in een stevige strijd verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari wist tijdens de laatste races behoorlijk in te lopen en voorbij te komen aan McLaren in de voorlopige WK-stand.

Terwijl het rode team ook tijden de Braziliaanse Grand Prix sterk presteert, wordt het oranje McLaren uit Woking getroffen door malheur. Wanneer Norris met een lekke band langzaam terug moet rijden naar zijn team, knokt Ricciardo met Pierre Gasly achter de Ferrari's. Ricciardo haalt de streep uiteindelijk niet vanwege problemen in de krachtbron: DNF voor de Australiër. Norris vecht zich terug tot de tiende stek en verzamelt dan ook slechts een schamel puntje. De Ferrari's komen als vijfde en zesde over de streep en verdubbelen hun voorsprong op McLaren.

Ricciardo legt na afloop uit: "Ik ging okay! Wij gingen voorwaarts bij de start, en dat was na zaterdag zeker een van de doelen. Ik was niet blij met hoe die sprint uitpakte voor mij, dus ik was vastberaden om het beter te doen. Wij konden goed vechten. Ocon haalde mij met een goede manoeuvre tijdens het begin van de race en ik wist die positie terug te pakken met eigenlijk dezelfde inhaalactie, dus dat voelde allemaal goed."

"Daarna knokte ik met Gasly en ook met de Ferrari's. Wij wisten dat zij allebei op een twee-stopper zouden doen. Ik denk dat zij net iets sneller waren, maar misschien hadden wij ze een beetje kunnen verstoren met strategie. Maar toen was er verlies van vermogen en moest ik uitvallen. Dat is absoluut jammer, maar het gaf wel meer perspectief dan zaterdag. Wij moeten de positieve dingen meenemen en volgende week krijgen we weer een kans.”