Mazepin legt hevige emoties uit: "Ik zit in een moeilijke periode"

Nikita Mazepin stond vrijdag na zijn teleurstellende kwalificatie zeer emotioneel voor de camera's. De Russische Haas-coureur was weer eens de nummer laatste en had goede hoop op een beter resultaat. De beelden waren zeer opmerkelijk en Mazepin komt dan ook met een verklaring voor zijn emoties.

De rampzalige kwalificatie kwam door een fout van Mazepin zelf. Dat feit zorgde voor een enorme bak emoties. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik zit sinds de afgelopen paar wedstrijden in een moeilijke periode. Niet alleen door de balans van de wagen maar ook door zaken binnen het team."

Lastiger

De vele personele veranderingen binnen het team vallen niet zo lekker bij Mazepin. Hij legt het uit: "Mijn engineer is vorige jammer genoeg vertrokken naar een ander team. Helaas is hij niet de enige dus dat maakt het allemaal nog lastiger."

Kantoorbaan

Het zorgt ervoor dat Mazepin elke keer maar weer moet wennen aan nieuwe gezichten. Hij vindt dit niet makkelijk: "Mijn team van engineers is niet meer hetzelfde en verandert sinds Turkije de hele tijd. Dat is een enorme uitdaging want dit is geen kantoorbaan waar je binnenloopt, werk doet en dan weer lekker naar huis gaat."