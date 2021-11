Alonso zou vrede hebben met uitblijven zeges: "Dan nog steeds heel erg trots"

Fernando Alonso maakte dit seizoen zijn comeback in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen keerde terug bij het team van Alpine en zijn seizoen verloopt zeker niet slecht. Toch heeft Alonso nog niet kunnen meevechten voor de ereplaatsen. Maar dat is volgens de Spanjaard zelf geen ramp.

Hij weet zelf in ieder geval nog niet hoelang hij nog doorgaat. Op een persevenement sprak hij met Motorsport.com: "Mijn idee is om nu nog een paar jaar te blijven racen. Maar ik weet eerlijk gezegd nog niet of 2024 en 2025 daar ook onder vallen. De tijd zal het ons gaan leren."

Alonso zou ook niet zwaar teleurgesteld zijn als hij in de komende jaren geen overwinningen aan zijn palmares kan toevoegen. Hij is een tevreden man: "Mocht ik zonder nieuwe zeges de sport verlaten dan zou ik nog steeds heel erg trots en ook zeer blij zijn hoor. Ik ben heel gelukkig dat ik heb gewonnen in de Formule 1 en ook nog eens een titel heb gepakt in het WEC en twee de 24 uur van Le Mans heb mogen winnen."