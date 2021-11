Mazepin ontkent zelf ook Nachtclub-verhaal: "Niemand is eruit getrapt!"

Nikita Mazepin kwam deze week weer eens negatief in het nieuws. De Russische Haas-coureur zou in Mexico uit een club zijn getrapt maar zijn team ontkent het zaakje. Nu heeft Mazepin zelf ook gereageerd en zelf is hij ook van mening dat er helemaal niets is voorgevallen.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag werd Mazepin naar het voorval gevraagd. Hij had een vrij duidelijk antwoord: "Ik was niet uit de discotheek getrapt. De situatie is veel simpeler. Niemand is eruit getrapt, ik was geïrriteerd omdat één van onze jongens niet naar binnen werd gelaten. Ik wilde de situatie duidelijk maken."

Zijn teambaas Günther Steiner is helemaal klaar met alle verhalen omtrent zijn coureur. Hij hekelt dit soort situaties. De Italiaanse teambaas is zeer duidelijk tegenover Motorsport.com: "Alles wat je doet in een club of elke andere voor publiek toegankelijke plaats wordt direct gefilmd en uitgezonden."