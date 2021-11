Mercedes komt met verklaring over slechte start Mexico: "Valtteri moest Lewis slipstream geven"

Max Verstappen versloeg de concurrentie in Mexico al na één bocht. Hij liet de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vrij simpel achter zich en reed op zijn gemakje naar de overwinning. Maar nu blijkt dat Mercedes de situatie eigenlijk heel anders had willen aanpakken.

Mercedes-strateeg James Vowles legt op het YouTube-kanaal van het team uit wat het plan was. Vowles: "De strategie voor de eerste bocht was eigenlijk vrij simpel. Valtteri zou bij een goede start Lewis een slipstream geven. Dit zou ervoor zorgen dat hij de dreiging van Verstappen zou afdekken."

Prullenbak

Bottas had echter geen goede start en het strategische plan kon zo direct de prullenbak in. Tot overmaat van ramp had concurrent Verstappen wel een topstart en liet hij de Mercedessen achter zich met een prima aanrem-actie. Bij Mercedes kijken ze daar ietsje anders naar.

Goed geluk

Vowles spreekt zich uit over de actie van de Limburger: "Als je Verstappen na afloop van de race hoort praten is het vrij duidelijk dat hij maar remde op goed geluk en hoopte dat hij de eerste bocht zou halen. Dat lukte en daardoor verloren wij de race."