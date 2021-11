Honda-topman zag Verstappen historie schrijven: "Grote betekenis voor de geschiedenis van Honda"

Red Bull Racing heeft het positieve momentum te pakken. De Oostenrijkse formatie presteert al geruime tijd op het toppen van hun kunnen en zag bij de afgelopen paar races allebei hun coureurs het podium betreden. Ook afzwaaiend motorpartner Honda is zeer tevreden met de gang van zaken.

De Mexicaanse overwinning van Max Verstappen betekende veel voor de Japanners. De eerste Honda zege was in 1965 namelijk ook in Mexico. Honda-kopstuk Masashi Yamamoto laat zich erover uit bij AS-web: "Ik ben blij dat Honda hier kon winnen en ik denk dat het voor grote betekenis is voor de geschiedenis van Honda in de sport."

De Honda-man zit daarnaast nog een beetje in zijn maag met de veelbesproken achterophanging van concurrent Mercedes. Maar het is volgens de Japanner ook normaal: "Ik denk dat Red Bull en Mercedes strijden op het ultieme randje van de huidige regels. Waar pak je winst en waar pak je verlies? Ook al blijft het een moeilijke strijd, Red Bull heeft op zichzelf gewonnen."