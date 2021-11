Marko wilde niets weten van snelste ronde-strijd: "Een puntje maakt niet uit"

Max Verstappen domineerde de Mexicaanse Grand Prix. Toch was er één puntje waar Red Bull-adviseur Helmut Marko niet geheel tevreden mee was. Verstappen was namelijk aan het bakkeleien met achterblijver Valtteri Bottas. De Finse Mercedes-coureur probeerde het puntje voor de snelste ronde weg te nemen bij Verstappen.

Marko was niet zo blij met het feit dat Verstappen zich hier mee bezig hield. Verstappen leek in de tactische val van Mercedes te trappen. Marko legt in gesprek met Motorsport-Magazin uit wat het team tegen Verstappen riep: "We zeiden tegen Max dat hij er weg moest blijven. Een puntje maakt niet uit. Hij zou maar één puntje van ons afpakken."

Red Bull had zelf natuurlijk ook de snelste ronde-kaart kunnen trekken. Sergio Perez kon immers simpel een extra stop maken zonder gevolgen. Maar volgens Marko was dat geen goed plan: "We wilden dat niet riskeren. Er was een kans dat we Hamilton konden inhalen. Dat was veel belangrijker dan dat ene puntje."