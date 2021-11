Nikita Mazepin raast naar de 18e stek zonder teamgenoot om mee te knokken: "Lange race"

Nikita Mazepin kon in Mexico het gevecht met zijn Haas-teamgenoot Mick Schumacher niet aan, nadat de Duitser slachtoffer werd van de ellende in de eerste bocht. Mazepin had een aantal veel snellere bolides achter zich aan zitten. Daarna werd het toch een eenzame rit.

"Het was een lange race", zo begint de Russische coureur terugblikkend op de Mexicaanse Grand Prix. "We hadden een goede start, we kwamen er goed doorheen en het eerste deel van de race verliep goed. Toen besloten we om te verdedigen tegen Williams en helaas was onze pitstop te langzaam - Dat deed ons de das om, maar ik denk dat we het tempo hadden om ze waarschijnlijk achter ons te houden, zeker aangezien inhalen hier moeilijk is op dit circuit. Helaas is dat niet gebeurd", vertelt Mazepin na afloop van zijn race op het circuit dat drie DRS-zones heeft en veel mogelijkheden biedt om in te halen.

Mazepin had het idee dat het lastiger was om voorliggers op de voet te volgen aangezien hij steeds aan de kant moest vanwege blauwe vlaggen. "Daarna was het een zware race", besluit Mazepin die met de rode lantaarn over de streep kwam.

Leerzaam

Teambaas Guenther Steiner spreekt dan ook van een zwaar weekend. "Mick viel uit tijdens de eerste ronde. Hij kon daar duidelijk niets aan doen en het was een race-ongeluk: die dingen gebeuren als je je best doet. Nikita bleef er voor gaan en haalde er het beste uit wat er in zat. We hadden een beetje een langzame pitstop - we wilden voor Latifi uitkomen - en het lukte niet, dus we eindigden waar we eindigden, maar hij leerde veel over het beheren van zijn banden."