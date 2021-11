Wolff baalt als een stekker: "Red Bulls pace was van een ander niveau"

Mercedes leek van te voren de grote favoriet in Mexico. Echter konden alle dromen na één bocht de prullenbak in. Valtteri Bottas werd aangetikt en viel ver terug. Lewis Hamilton wist nog naar de tweede plaats te rijden maar was daar allesbehalve tevreden mee.

Ook teambaas Toto Wolff baalde als een stekker. De Oostenrijker was hevig teleurgesteld. Hij verscheen voor de camera's van Sky Sports: "Het zou niet moeten gebeuren. We hadden twee auto's vooraan en het leek erop dat we de zee voor Max opende zodat hij er buitenom langs kon. Zelfs de spin en het puntenverlies ,terwijl het de derde of vierde plaats had kunnen zijn, is op zijn zachts gezegd vervelend."

Wel laat Wolff zijn sportiefste kant zien en feliciteert hij Red Bull. Hij spreekt: "Je moet Red Bull echt feliciteren, hun pace was op een ander niveau. Ik denk niet dat we hadden gewonnen zelfs als we vooraan zouden rijden na bocht 1. Ze konden rondjes om ons heen rijden. Voor Lewis werd het zaak om de schade te beperken."