Mazepin weer boos: "Lijkt erop dat er verschillende regels gelden in de garage"

Het was gisteren weer eens raak bij het team van Haas. Nikita Mazepin wilde zijn teamgenoot Mick Schumacher inhalen in de out lap maar dacht mocht niet van zijn team. In pure frustratie vroeg de Rus of zijn team hem aan het uitlachen was. Hij kreeg daarna op zeer strenge toon te horen dat hij achter zijn teammaat moest blijven.

Het incident deed denken aan een moment op Zandvoort waar ongeveer hetzelfde gebeurde. Het zorgt voor een enorme bak met chagrijn bij Mazepin. Tegenover Sky Sports steekt hij zijn woede niet onder stoelen of banken: "Het lijkt erop dat er verschillende regels gelden voor de twee kanten van de garage."

Wel was Mazepin tevreden met het verdere verloop van zijn kwalificatie. Hij sprak met de media-afdeling van de Formule 1: "Het was een aardige sessie. Ik was blij met de geleidelijke verbetering. We wisten dat we pace misten vergeleken met de anderen aan het begin van het weekend."