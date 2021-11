Marko ziet sterke concurrentie: "Goed blufwerk van Mercedes"

Het was een enerverende kwalificatie in Mexico. Mercedes verbaasde Red Bull en pakte de eerste startrij. Max Verstappen en Sergio Perez hadden de pech dat ze in de weg werden gereden door Yuki Tsunoda en werden 'slechts' derde en vierde. Al met al een teleurstellende zaterdag voor Red Bull.

Teamadviseur Helmut Marko had het hele gebeuren aanschouwd en trok na de kwalificatie zijn conclusies. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports was hij zeer duidelijk: "Dat was heel erg goed blufwerk van Mercedes. We faalden om onze banden op de juiste temperatuur te krijgen. Dan was er ook nog dat incident met Tsunoda waardoor allebei onze auto's waren uitgeschakeld."

Zonder het Tsunoda-incident had er waarschijnlijk veel meer in het vat gezeten voor Red Bull. Marko legt het uit: "Ik denk dat we heel erg close waren of misschien er tussenin. Maar de superioriteit die hier eerst was is verdwenen. Het gaat een heel moeilijke race worden."