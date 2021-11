Hamilton snapt niets van snelheid: "Geen idee hoe we dat gedaan hebben"

Mercedes liet in Mexico weer eens zien waarom je ze nooit moet onderschatten. Valtteri Bottas pakte de pole position en Lewis Hamilton wist zichzelf naar de tweede plaats te rijden. De Brit start hierdoor voor titelrivaal Max Verstappen en was achteraf gezien zeer tevreden.

Na afloop van de kwalificatie verscheen Hamilton voor de microfoon van zijn ex-teamgenoot Jenson Button. Hij was zeer complimenteus voor zijn teamgenoot: "Valtteri heeft fantastisch werk geleverd! Hij doet het echt geweldig in de afgelopen paar races!"

Eerder op de dag zag het er nog heel anders uit voor Mercedes. In de laatste training zaten ze immers ruim achter de Red Bulls. Het verbaasde Hamilton ook: "We hadden niet verwacht dat we de pace zouden hebben dit weekend. Dus het is heel erg speciaal dat we de eerste startrij hebben veroverd. Het zorgt ervoor dat we een fantastisch gevecht krijgen morgen. We hebben geen idee hoe we dit hebben gedaan."