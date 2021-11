Kwalificatie Grand Prix van Mexico: Mercedes tovert snelheid uit hoge hoed: Pole voor Bottas

Als een duvel uit een doosje pakt Valtteri Bottas pole position in Mexico. De Finse Mercedes-coureur noteert met een 1:15.875 de snelste tijd voor Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sergio Perez.

Red Bull Racing leek oppermachtig, tot aan het tweede deel van de kwalificatie. Verstappen komt uiteindelijk 0,35 tienden tekort op de snelste Mercedes. Max Verstappen kon zijn laatste snelle ronde niet afmaken vanwege langzamere coureurs op de baan.

Live-verslag

Live-verslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico, ofwel #MexicanGP. De baan op meer dan 2200 meter boven zeeniveau doet Sergio Perez boven zichzelf uitstijgen. Kan hij herhalen wat hij zojuist deed tijdens VT3 door wederom de snelste tijd te rijden?

Mocht Sergio Perez herhalen wat hij deed tijdens VT3, dan hangen teamorders wellicht in de lucht voor de Mexicaanse local hero. Max Verstappen staat 12 punten voor op Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap dat snel tot een conclusie komt. Red Bull Racing heeft 23 punten minder dan het team van Mercedes, voorafgaande aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez bij Mexico-City.

Q1: Rode vlag na crash Stroll

Lance Stroll gaat keihard van de baan als hij aanzet voor een snelle geklote ronde. De Canadese bestuurder van de groene Aston Martin schiet hard van de baan bij het opkomen van het rechte stuk. De rode vlag wordt gezwaaid en alle coureurs moeten hun run afbreken. Stroll schrijft zijn bolide af en wordt via de bandenmuur in de rondte getold. De coureur maakt het goed, zijn auto is er slecht aan toe en moet worden weggetakeld. De Aston Martin heeft forse schade. Uit herhalingen valt te zien dat Stroll te wijd door de bocht komt en daarna macht over het stuur verliest.

Herstart Q1: File

Het is dringen geblazen bij het uitkomen van de pitstraat: een aantal coureurs komt naast elkaar in een sprintje de pitstraat uit gereden. Nikita Mazepin zeurt via de boordradio dat hij wordt opgehouden door zijn teamgenoot Mick Schumacher. Nadat de sessie wordt herstart proberen alle coureurs een goed gat te vinden.

Als alle coureurs na hier en daar wat getrut een snelle tijd op de klokken hebben gereden, noteert Max Verstappen in 1:16.788 de voorlopig snelste tijd. Verstappen is sneller dan Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, en Esteban Ocon. Terwijl Max Verstappen al terug in de pitstraat is, duiken Valtteri Bottas en Charles Leclerc nog onder zijn tijd door. De baan wordt met de minuut sneller en lijkt steeds meer grip te bieden.

Op de computers verschijnt een melding van de wedstrijdleiding: na de sessie stelt men een onderzoek in naar George Russell en Nicholas Latifi vanwege het gedoe bij het uitkomen van de pitstraat waarbij ook Kimi Rakkonen lijkt betrokken.

Afvallers Q1

Fernando Alonso, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin en Lance Stroll komen niet door het eerste deel van de kwalificatie.

Q2

Lewis Hamilton noteert op medium rubber de snelst tijd in 1:16.483 met Verstappen op 0,009 seconde erachter op de zachte band. Daarachter rijdt Tsunoda de derde snelste tijd op eveneens de zachte band. De rest van de top tien wordt gevormd door Bottas, Gasly, Leclerc, Perz, Ricciardo, Sainz, Norris. Beide McLarens komen dus na de slechte vrijdag alsnog door naar de top tien.

Vettel, Räikkönen en Russell, Giovinazzi en Ocon vallen af en mogen niet door naar het laatste deel van de kwalificatie.

Q3

Bij eerste doorkomst blijkt Mercedes inderdaad snelheid te hebben die men als een konijn uit de hoge hoed lijkt te toveren. Valtteri Bottas noteert een 1:15.875 waarmee hij meer dan drie tienden sneller is dan Hamilton en zelfs 0,35 tiende van een seconde sneller is dan Max Verstappen. De Red Bull-coureur klaagt dat zijn auto nog altijd teveel wegglijdt aan de achterkant.

Na de eerste runs is de rangorde: Bottas, Hamilton, Verstappen, Perez, Gasly, Lelcerc, Ricciardo, Sainz, Tsunoda en Norris.

Alle coureurs hebben nog een run te gaan. De laatste minuten worden dus bijzonder spannend. Kan Red Bull Racing antwoorden op de plotselinge snelheid van Mercedes?

Sergio Perez gaat in de fout, Max Verstappen heeft last van onderstuur en komt tekort. Hij breekt zijn snelle ronde af als hij lijkt last te hebben van auto's die voor hem van de baan gingen waardoor hij zijn ronde afbreekt. Mercedes pakt pole en tovert snelheid tevoorschijn op het moment dat het er toe doet. Pole voor Bottas. Uitslag hier beneden.