Gaat Sergio Perez enorm stunten op eigen bodem, voor eigen publiek in zíjn eigen Mexico?

Sergio Perez lijkt op een roze wolk te zitten. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur gaf tijdens de laatste oefensessie vooraf aan de kwalificatie een bijzonder sterk visitekaartje af. De Mexicaan leek boven zichzelf uit gestegen en kaapte de snelste tijd voor de neus van Max Verstappen weg. Als hij dit herhaalt tijdens de kwalificatie, dan is de stunt niet te overzien.

Als de snelle teamgenoot van Max Verstappen dit zo dadelijk herhaalt tijdens de kwalificatie, dan kan het nog wel eens een bijzondere situatie opleveren tijdens de Grand Prix van Mexico. Perez is enorm gebrand om als eerste Mexicaan de thuisrace te winnen en zo ultieme sportgeschiedenis te schrijven, in navolging van Verstappen's voorbeeld op Zandvoort.

Perez zou zijn teambazen in een lastig pakket brengen als hij sneller is en voor Verstappen komt te rijden tijdens de Mexicaanse Grand Prix. Christian Horner stelde dat zo'n scenario een bijzondere luxepositie zou zijn, maar hij kijkt ook naar de belangen van Max Verstappen die zijn eerste wereldkampioenschap bijna in zicht heeft.

Als Perez kan stunten tijdens VT3, dan kan hij het wellicht ook tijdens de kwalificatie. Max Verstappen had echter last van overstuur tijdens zijn poging om in de laatste minuten van training zijn tijd verder aan te scherpen. Verstappen leek iets te hebben laten veranderen aan de achterkant van zijn auto, die verandering levert hem te weinig grip op en dus zal hij wellicht in de kwalificatie alsnog snel voor de dag kunnen komen.

Beide Red Bull Racing-bolides lijken op rails te rijden in Mexico. Tijdens de derde vrije training waren de bolides van de energiedrankjesfabrikant een klasse apart.

Mocht Sergio Perez de Mexicaanse stier bij de horens vatten en inderdaad sneller zijn dan Max Verstappen, dan zijn teamorders niet uit te sluiten tijdens de race. De grote vraag is dan of de radio-communicatie voldoende bereik blijkt te hebben en in hoeverre Perez zijn eigen droom opzij wil zetten ten faveure van het belang van zijn teamgenoot.

Wellicht wordt dit weekend duidelijk in hoeverre Perez een Barrichello kan zijn. Is hij bereid de tweede viool te spelen in het orkest van Red Bull Racing?

Kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint om 21:00 Nederlandse tijd. GPToday houdt wederom een live-verslag voor u bij. Ondertussen kunt u uw gewaardeerde meningen kwijt in de chat, via deze link.