VT3 Grand Prix van Mexico: Red Bull stunt met enorm gat, grote verbazing bij Mercedes

Sergio Perez laat de Mexicanen op de tribunes juichen: hij is de snelste tijdens de laatste voorbereidende oefensessie voorafgaande aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. De Mexicaan noteert een 1:17.024 en is daarmee bijna twee tienden sneller dan Max Verstappen. Lewis Hamilton komt zelfs ruim zes tienden tekort op de snelste Red Bull Racing-bolide.

De top tien wordt gecompleteerd door Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Charles Leclerc en Lando Norris.

Live-verslag

Live-verslag van de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

Ontvangers gridstraffen trappen af

De buitentemperatuur is 17 graden, terwijl de temperatuur van het asfalt oploopt tot 35 graden Celsius aan het begin van deze VT3. Yuki Tsunoda is de eerste coureur die zich op de baan laat zien. De AlphaTauri-coureur rijdt bijzonder langzaam zijn opwarmronde, maar lijkt daarna een aangezette vliegende ronde af te breken. Lance Stroll is de tweede coureur die zich op het asfalt laat zien. Evenals Tsunoda rijdt Stroll niet bijzonder snel zijn opwarmronde. Beide coureurs hebben veel nieuwe onderdelen onder de motorkap, waardoor zij zondag een gridstraf ontvangen. George Russell verschijnt als derde op de baan.

De Williams-coureur had vrijdagmiddag pech met zijn versnellingsbak. Die sneuvelde, waardoor hij zijn tweede training vooral naast de bolide moest toekijken hoe er aan de auto werd gesleuteld. Russell start zondag achteraan de grid vanwege het aanboren van een nieuwe versnellingsbak. Compleet in het rijtje gestrafte heren is Lando Norris: De McLaren-coureur heeft een nieuwe krachtbron in zijn auto: dat levert hem eveneens een gridstraf oplevert. Norris laat zich dan ook als vierde op het Mexicaanse asfalt zien.

Sainz drift over olievlek

Na zo'n twintig minuten komen ook andere coureurs de baan op. Carlos Sainz glijdt bijna van de baan over een weggewerkte olievlek. Op een aantal plekken op de baan is een speciale stof over olievlekken op de baan gestrooid, maar de baan biedt op die plaatsen nog niet veel grip. Lewis Hamilton schiet weer even naast de baan, gister ging de Brit ook al twee keer door het gras. Dit keer neemt hij de door de FIA voorgeschreven 'veilige route' om terug te keren op de baan. Ook Lando Norris schiet even van het asfalt, hij neemt ook de door de FIA voorgeschreven route om veilig de baan weer op te komen.

Max Verstappen noteert snelste tijd

Na een half uur in de training komt Max Verstappen als laatste coureur de baan op. De Limburger noteert direct de snelste tijd en is daarmee drie tienden sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Charles Leclerc spint in de derde bocht. Hij houdt zijn auto veilig, maar het nieuwe setje zacht rubber onder de Ferrari kan worden verwezen naar het bandenkerkhof na deze schuiver.

Rangorde met nog een kwartier te gaan

Met nog een kwartier in de training te gaan is de pikorde: Verstappen, Bottas, Perez, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Hamilton, Giovinazzi, Gasly, Vettel. Buiten de top tien is de rangorde dan: Räikkönen, Russell, Norris, Stroll, Alonso, Tsunoda, Ocon, Schumacher en Mazepin.

Ocon ook achteraan de grid na motorwissel

Ocon mag zich eveneens achteraan de F1-grid melden: ook de Alpine is voorzien van hagelnieuwe krachtbron, zo maakt Alpine bekend tijdens deze training. Max Verstappen heeft zijn kwalificatiesimulatie nog niet gedaan en staat nog altijd bovenaan de tijdentabel.

Perez noteert indrukwekkende snelste tijd

Sergio Perez laat de Mexicanen juichen als hij in de laatste minuten van de training de snelste tijd noteert. Het is dringen geblazen op de baan om een gat te vinden en Max Verstappen komt niet tot een goede poging om een snellere tijd te noteren.

Bijzonder groot gat Red Bull en Mercedes

Lewis Hamilton komt maar liefst 0,651 seconde tekort op Perez. De Brit klinkt dan ook vol verbazing via de boordradio als zijn team vertelt hoe groot het gat tussen hem en de snelste Red Bull is. Max Verstappen heeft last van een verkeerde balans in zijn auto tijdens een snelle ronde. Hij klaagt: "Het is zo vreemd: het lijkt wel alsof er totaal geen grip is." Hij komt terug naar de pits en zal zijn team iets laten veranderen aan de balans.

McLaren weer terug in top tien

Waar de McLarens vrijdag nog een zware dag hadden, lijkt het team uit Woking tijdens VT3 op snelheid te komen: beide McLarens mengen zich in de top tien. Ook de AlphaTauri's staan er sterk bij, evenals de Ferrari's. De kwalificatie belooft dan ook een bloedstollend uurtje te worden.

📻'6,5 tienden verschil?!?'



Hamilton valt van zijn stoel als hij de achterstand op sessieleider Pérez hoort#ZiggoSportF1 #F1 #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/tGh6x2wCKq — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) November 6, 2021

