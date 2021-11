Marko denkt dat Mercedes met volle motorsterkte reed in VT1

De vrije trainingen in Mexico gaven de wereld weer genoeg stof tot nadenken. In de eerste vrije training was het Bottas in zijn Mercedes die de tijdenlijst aanvoerde terwijl de tweede vrije training overduidelijk werd gedomineerd door Red Bull Racing en vooral kopman Max Verstappen.

Vlak voor de tweede vrije training verscheen Red Bull-adviseur Helmut Marko nog eventjes snel voor de camera's van het Oostenrijkse ServusTV. De adviseur liet hier weer eventjes weten klaar te zijn met favorietenrollen: "De zogenaamde Red Bull of Mercedes-banen bestaan niet meer."

Ook had Marko wel een reden voor de snelheid van Mercedes in de eerste vrije training. Volgens de Oostenrijker had de Duitse formatie weer op volle motorsterkte rondgereden. Het is niet duidelijk of dat ook in de tweede training het geval was. Wat wel duidelijk was is het feit dat de Mercedessen in VT2 duidelijk terrein te kort kwamen.