Marko durft geen voorspellingen te doen: "Het zit zo dicht op elkaar"

Dit weekend gaat de titelstrijd weer verder in Mexico. Voorheen was dit circuit altijd echt Red Bull-terrein maar nu is eigenlijk niets meer zeker. Red Bull won immers al eerder op Mercedes-circuits en het muntje kan dus ook zomaar de andere kant opvallen. Niets is meer wat het lijkt.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is zich zeer bewust van dit feit. De Oostenrijker spreekt zich uit in gesprek met Gazzetta dello Sport: "Het zit zo dicht op elkaar dat het moeilijk is om te zeggen welke circuit beter bij welke auto past. In Brazilië en Mexico speelt de hoogte echter ook een rol. In Austin liet ons pakket zien dat het sterk is, we vonden de juiste afstelling. Elke keer is het nodig om een manier te vinden om de banden op temperatuur te krijgen."

Marko heeft daarnaast ook wel door dat de coureurs een heel belangrijke rol spelen in de kampioensstrijd. Hij spreekt zich uit: "Max is nu 24 jaar oud, dat is de leeftijd om volwassen te worden. Dat zag je in Turkije, daar was het heel gevaarlijk om Bottas aan te vallen. Lewis heeft veel ervaring en weet wat hij moet doen. Hij vecht met zijn verstand."