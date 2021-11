Marko weet wat Red Bull te doen staat: "Moeten maximale uit pakket halen zoals in Austin"

Het Formule 1-seizoen nadert de beslissende fase. Met nog vijf races op de planning kunnen zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton nog wereldkampioen worden. Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het kampioenschap en de aankomende twee circuits liggen hem wel.

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dat winnen in de aankomende twee races van groot belang is. Tegenover Sport1 spreekt Marko zich uit: "De aankomende twee races in Mexico en Brazilië passen normaliter beter bij ons dan bij Mercedes door de hoogte waarop ze worden verreden. Maar we kunnen daar niet op vertrouwen. We moeten er alles aan doen om het maximale uit ons pakket te halen zoals we in Austin deden."

Als Verstappen daadwerkelijk de aankomende twee races op zijn naam schrijft dan zet hij in ieder geval een grote stap richting het kampioenschap. Marko is zich hiervan bewust: "Als we dat voor elkaar krijgen, dan ben ik in een goede bui. Mercedes krijgt hun set-up altijd eerder voor elkaar, wij hebben daar meer tijd bij nodig. Maar als Max de aankomende twee races wint dan zetten we een grote stap."