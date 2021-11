Schumacher positief: "Op een punt waar we haast boos worden als we Q2 niet halen"

Mick Schumacher debuteerde dit jaar in de Formule 1 bij het team van Haas. Vooralsnog verloopt zijn eerste seizoen niet bepaald naar wens. Zijn team is het enige team op de grid dat nog geen punten heeft gescoord en tijdens de race rijdt hij steevast achteraan samen met zijn teamgenoot Nikita Mazepin.

Toch laat Schumacher soms zien wat hij in zijn mars heeft. In Turkije en Frankrijk flikte hij het bijvoorbeeld om Q2 te halen, een hele prestatie in de langzame Haas. Ook weet hij bijna altijd zijn teammaat Mazepin te verslaan en laat hij een enorme indruk achter bij zijn team.

Vertrouwen

Langzamerhand begint de jonge Duitser er zelf ook meer vertrouwen in te krijgen. Hij ziet dat het beter gaat. Tegenover Speedweek is hij positief: "Ik zie dat we steeds competitiever worden. We staan nu op een punt waar we haast boos worden als we Q2 niet halen. Dat lukte ons niet in Austin maar we zaten er niet ver van af en dat geeft vertrouwen voor de komende races."

Top 15

Schumacher kijkt dan ook zeer positief naar de toekomst. Hij denkt dat er meer mogelijk is: "Ik denk dat we trots kunnen zijn op wat we bereiken met onze middelen. We willen volgend jaar snel genoeg zijn om regelmatig in de top vijftien te eindigen en hopelijk soms ook in de top tien."