Honda-man genoot op het podium: "Allerbeste wat mij kon overkomen"

Het was een waar feestweekend voor Red Bull Racing in Austin. Max Verstappen won afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix en Sergio Perez werd derde. Ook motorleverancier Honda leefde intens mee en als beloning mocht kopstuk Masashi Yamamoto mee naar het podium.

De Japanner vond het een hele eer. De Honda-topman was vol van vreugde. Tegenover AS-Web spreekt hij zich uit: "Ik wil Red Bull heel graag bedanken dat ik als motorleverancier mee mocht naar het podium. Ik wil hen en ook de supporters bedanken voor een prachtige race. Ik wil ook iedereen die aan de motor heeft gewerkt ook bedanken."

Yamamoto was overdonderd toen hij hoorde dat hij mee mocht naar het podium. "Toen Horner aan mij vroeg of ik naar het podium wilde begreep ik er niets van. Toen zei iedereen tegen mij dat ik naar het podium mocht. Het was het allerbeste wat mij kon overkomen. Niet alleen dat ik naar het podium mocht, maar ook dat Honda partner van Red Bull is."