Brundle ziet nog een heerlijk duel: "Er zit nog maar 3,5 punt tussen deze prachtige teams"

De openingsfase van de Amerikaanse Grand Prix werd afgelopen weekend opgesierd door een fel duel tussen Carlos Sainz en de McLarens van Daniel Ricciardo en Lando Norris. Het scheelde niet veel of de strijd was in tranen geëindigd. Ook werd het op een gegeven moment heel close tussen Norris en de andere Ferrari van Charles Leclerc.

Ook Martin Brundle zag het gebeuren. De commentator genoot van het duel en geeft zijn mening in zijn column voor Sky Sports. Hij schrijft het volgende: "Er was een felle strijd gaande tussen de Ferrari en de McLaren jongens. Ze zijn nu heel erg op elkaar gefocust."

Norris

Volgens Brundle was het aan Lando Norris te danken dat alles heel bleef. De oud-coureur spreekt: "In de openingsronde, in bocht 12, ging alles goed dankzij Norris. Hij deed het redelijke en zorgde er daarmee voor dat ze niet uitvielen."

Prachtig duel

Brundle ziet vooral dat er een prachtig duel ontstaat: "Leclerc zou tien seconden weg rijden en pakte een mooie vierde plaats. Ricciardo en Sainz vochten heel hard in de tussentijd. Er zit maar 3,5 punt tussen deze twee prachtige teams en we hebben nog maar vijf races te gaan."