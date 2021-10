Verstappen was ziek tijdens Amerikaanse overwinning: "Werd hem zwart voor de ogen"

De Amerikaanse Grand Prix was een ware slijtageslag. Het was warm in Austin en het hobbelige asfalt hielp ook niet bepaald mee. Sergio Perez had sowieso een zware race want zijn drinksysteem was kapot en daarnaast was hij ook nog eens ziekjes. Nu blijkt dat hij niet de enige zieke Red Bull-coureur was.

Max Verstappen reed een dominante race en wist in de slotfase een aanval van Lewis Hamilton af te slaan. Na afloop leek de Limburger zo fris als een hoentje maar niets is minder waar. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft namelijk tegenover Auto, Motor und Sport aan dat het niet zo lekker ging met Verstappen: "Tussendoor werd het hem zelfs zwart voor de ogen."

Met deze informatie in het achterhoofd is de prestatie van Verstappen nog knapper te noemen. Marko is dan ook heel trots op de prestaties van zijn pupil: "Het is ongelofelijk wat hij nog aan mentale capaciteit over had. Hij rijdt die auto op de limiet en dan is hij ook nog eens aangeslagen qua gezondheid. Maar hij denkt vervolgens wel mee op het strategisch vlak."