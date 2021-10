Horner reageert op ongeluk Newey: "Dit soort dingen worden vaak overdreven"

Sinds de Turkse Grand Prix zit Adrian Newey weer op de pitmuur bij Red Bull Racing. De technische man was geruime tijd afwezig vanwege een heftig fietsongeval tijdens zijn vakantie in Kroatië. Volgens Helmut Marko was het heel heftig maar teambaas Christian Horner spreekt dit tegen.

Marko vertelde de wereld vorige week dat Newey ernstige verwondingen had opgelopen en meerdere botten had gebroken. De Oostenrijkse adviseur zei dat Bernie Ecclestone had geholpen met het regelen van de juiste verzorging. Volgens Horner is alles echter te veel overdreven.

De teambaas laat van zich horen in gesprek met Motorsport-Total.com: "Dit soort dingen worden vaak overdreven. Het is waar dat hij een ongeluk heeft gehad op zijn vakantie. Gelukkig is hij al weer enkele weken volledig fit. Hij was al aanwezig in Istanbul en hij is in echt een goede staat."