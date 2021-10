Marko vol goede moed: "Lijkt alsof de Mercedes niet zo goed is met een volle tank"

De Amerikaanse Grand Prix was een waar succesnummer voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie zag Max Verstappen winnen en Sergio Perez als derde over de finish komen. Hiermee slaan ze een slag in de strijd om de wereldtitel, concurrent Mercedes presteerde met een tweede en zesde plaats namelijk ietsje minder.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer tevreden met het resultaat. In gesprek met Speedweek.com durfde de Oostenrijker het aan om te kijken wat er mis ging bij concurrent Mercedes. Hij zag iets opvallends: "Het lijkt er een beetje op dat Mercedes niet zo goed is met volle tanks. Daarom durfden wij de undercut wel aan zodat we in die fase op kop zouden liggen."

Marko ziet de toekomst dan ook positief in, de aankomende races zijn immers in Mexico en Brazilië en dat zijn circuits waar Red Bull altijd vlot is. De Oostenrijkse adviseur heeft er zin in: “De laatste drie races waren eigenlijk allemaal op Mercedes-circuits. In plaats van met een achterstand komen we met een voorsprong van twaalf punten aan in Mexico. Daar en in Brazilië zouden we eigenlijk nog beter voor de dag moeten komen vanwege de hoogte.”