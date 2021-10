Teleurstellende Alonso is een ware teamplayer: "Probeerde Esteban te helpen met een tow"

Het Amerikaanse weekend verloopt vooralsnog heel teleurstellend voor Fernando Alonso. De Alpine-veteraan kwalificeerde zich als veertiende en zal door een motorwissel zelfs helemaal achteraan moeten starten. De trainingen verliepen ook al niet geheel op rolletjes voor de Spanjaard.

De resultaten op COTA zijn beduidend minder dan de afgelopen paar races. Tegenover de F1-site doet Alonso zijn verhaal: "We hadden ons eigen kleine duelletje met Sebastian en George omdat we alle drie van motor wisselen. Uiteindelijk hadden we niet de pace vandaag. Dat moeten we analyseren en proberen te begrijpen want het is niet waar we waren bij de laatste GP's."

Teamplayer Alonso hielp in de slotfase van Q2 zijn teammaatje Ocon ook nog eventjes. Het mocht niet baten: "Ik probeerde Esteban te helpen met de tow vandaag. Maar we missen nog steeds een paar tienden om te kunnen vechten met de anderen. Er is nog steeds een kans om punten te scoren met een goede strategie."