Norris ontevreden na kwalificatie: "Had een beter rondje kunnen neerzetten"

Het was niet bepaald de beste kwalificatie van het jaar voor McLaren. Het Britse team moest beide Ferrari's voor zich dulden en dat resulteerde in de zevende en achtste plaats. Lando Norris was de langzaamste van de twee en was geen blij ei.

De 21-jarige Brit sprak na afloop met de site van de Formule 1. Hij was zelfkritisch: "Ik ben niet geheel tevreden vandaag. Dan heeft twee redenen. Ten eerste omdat ik denk dat ik een beter rondje kon neerzetten en ten tweede omdat we achter de Ferrari's zitten. Dat is niet wat we wilden maar we gaan het morgen goed proberen te maken."

Wel is Norris zich bewust van het feit dat Sainz voor hem op een heel andere strategie zit. Norris: "We beginnen de race op de mediums en één van de Ferrari's start op softs. Dus misschien kunnen we daar ons voordeel uit pakken en voor ze finishen. We gaan vannacht aan onze strategie sleutelen en dan zorgen we voor dat we klaar zijn voor alle kansen morgen."