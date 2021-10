Marko ziet nog steeds een te snelle Mercedes: "Ze zijn overal direct snel"

Red Bull verbaasde vooral zichzelf met de super kwalificatie. Verstappen pakte pole en Perez mag als derde aan de race starten. Het was een welkome verrassing want Mercedes leek toch de te kloppen ploeg. Teamadviseur Helmut Marko was helemaal in zijn nopjes.

De Oostenrijker schuifelde voor de camera's van de Duitse tak van Sky: "Onze auto is overduidelijk lastiger te temmen dan die van Mercedes. Ze komen hier en ze zijn dan gelijk heel erg snel. We weten wat ons potentieel is. Wij moeten dat dan unlocken."

Red Bull pakte het heel secuur aan en keek goed waar de coureurs moesten opletten op het hobbelige COTA. Marko verklaart het: "Max was bijvoorbeeld te agressief gister. Hij overhitte de banden zoveel in de eerste sector dat er al weer helemaal niets over was in de derde sector." Het kwam allemaal toch goed, Verstappen pakte pole.