'Andretti deal in de ijskast, investeerders schrikken van prijs'

De Andretti geruchten leken de afgelopen dagen steeds duidelijker te worden. De grote Amerikaanse naam wil Sauber (Alfa Romeo) overnemen en het leek afwachten wanneer het naar buiten zou komen. Maar nu lijkt er een kink in de kabel te zijn gekomen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport gaat de deal voorlopig niet door. De reden hiervoor is er eentje die men wel vaker hoort in de sportwereld: geldzorgen. De zorgen liggen echter niet bij Andretti zelf maar bij het groepje andere investeerders.

Het team van Sauber kost zo'n 350 miljoen dollar en daarnaast is er ook nog een zo genoemde bankgarantie van 250 miljoen. Die bestaat om er zeker van te zijn dat een team de aankomende vijf jaar trouw blijft aan de sport. Volgens AMuS is het team door de huidige eigenaren (de familie Rausing) niet op de hoogte gebracht van een voornemen tot verkoop. Het Duitse medium meent dat dit een teken is dat er nog geen overeenkomst is. Wordt overduidelijk vervolgt.