Alonso kent hobbelige vrijdag: "Het was niet de makkelijkste dag voor ons"

Fernando Alonso heeft in zijn lange loopbaan wel eens betere vrijdagen gekend. Al vroeg in de eerste training moest hij zijn Alpine parkeren met mechanische problemen en ik de tweede sessie schoof hij in volle vaart de grindbak in. Hij eindigde dan ook geen enkele sessie in de top tien.

De Spaanse vedette kijkt niet geheel tevreden terug op de vrijdag. Op de Formule 1 site spreekt hij: "Het was niet de makkelijkste dag voor ons. We hadden een probleempje in VT1 maar de monteurs hadden het snel gefixed en we konden de baan weer op. Het is nogal veeleisend met de hobbels en de baancondities."

De tweede training verliep niet bepaald beter en Alonso schoof in volle galop van de baan. Hij weet dat het een uitdaging gaat worden: "Ik raakte de vangrail aan het einde van de sessie dus het laat zien hoe groot de uitdaging is. Het is lastig om te weten waar we staan op de tijdenlijst maar we moeten nog wat werk verrichten."