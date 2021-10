Vroege rode vlag in VT1 na technische problemen Alonso

De eerste vrije training in Austin is nog geen vijf minuten oud als de rode vlag al wordt gezwaaid. Alpine-veteraan Fernando Alonso moest zijn blauwe bolide parkeren naast de baan na een technisch probleempje. Of het nog vervolgen heeft voor Alonso's weekend is niet duidelijk.

Alonso is out of the session



Red flag is out 🚩#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/YB400KeJAT — F1 Out Of context (@nocontextf1_) October 22, 2021

De wagen van Alonso klonk ineens vreemd en zijn team vroeg hem dwingend de auto te stoppen. De Spanjaard parkeerde zijn bolide waar overduidelijk allerlei vloeistoffen uitlekten. Het kostte zijn concurrentie kostbare tijd.