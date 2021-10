Max Verstappen waardeert wereldwijde waardering: "Mijn leven is nu wel voltooid"

Max Verstappen maakt in 2021 voor het eerst echt serieus kans op de wereldtitel, maar de populariteitsprijs gaat sowieso naar de Limburger zo bleek eerder deze week. Verstappen zelf kan er om lachen: "Mijn leven is nu wel voltooid", grapt hij in gesprek met F1.com.

Verstappen werd door miljoenen fans verkozen tot de meest geliefde coureur van alle twintig de rijders in F1. Lando Norris blijkt ook mateloos populair en staat op de tweede plaats. Lewis Hamilton wordt ook geadoreerd door fans over de hele wereld. Toch moet de Brit genoegen nemen met de derde plaats in het overzicht van popiejopies.

Verstappen waardeert de wereldwijde waardering. "Dat is wel goed om te zien. Natuurlijk begrijpt iedereen wel dat ik er altijd van gedroomd heb om in de Formule 1 te komen. Uiteraard concentreer ik mij vooral op wat er op de baan gebeurt, maar als er mensen van buitenaf dan toch op je stemmen is dat geweldig: daar ben ik natuurlijk blij mee", zo vertelt Verstappen.