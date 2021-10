Populaire Verstappen denkt niet aan concurrentie: "Moeten op ons zelf concentreren"

Dit weekend gaat de strijd om de wereldtitel weer op volle snelheid door. In Austin zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton de degens weer kruisen. Bij de laatste race in Turkije was Mercedes overduidelijk sneller maar dat doet helemaal niets met Verstappen.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag werd de Red Bull-coureur gevraagd naar de snelheid van de concurrentie. Verstappen was echter niet van zijn stuk te brengen: "Ze hebben een stap gezet. Maar daar kunnen wij niets aan doen, we moeten ons op ons zelf concentreren."

Newey

Een bijkomend voordeel voor Red Bull is de comeback van Adrian Newey. De technische man is wedergekeerd na een ernstig fietsongeval. Verstappen is blij dat de Brit terug is: "Zijn afwezigheid was niet ideaal. Het is natuurlijk wel een teaminspanning maar het was goed om hem in Turkije weer terug te zien. Ik kijk er naar uit om te zien wat we de komende weken kunnen doen nu iedereen weer aanwezig is."

Populair

Iedereen is ook nog eens dol op Verstappen. Niet alleen het team is zijn nopjes met de Limburger, ook de fans zijn dol op hem. De Nederlandse WK-leider werd namelijk verkozen tot de populairste coureur van het veld. Verstappen kan er wel om lachen: "Mijn leven is compleet nu! Mijn doel is bereikt, ik kan met pensioen!"