'Verstappen de populairste coureur volgens Fan Survey'

Enkele weken geleden kwam de Formule 1 weer met een 'Fan Survey', alle Formule 1-fans wereldwijd konden in deze enquête aangeven hoe ze over bepaalde zaken over de sport denken. Daarnaast kon men ook aangeven wie hun favoriete coureurs is, ook daar is het nu oranje boven.

De Formule 1 rolde hun enquête de afgelopen periode uit in samenwerking met Nielsen Sports en Motorsport Network. Volgens de sport was de survey de grootste sport enquête allertijden. De fans konden in de survey hun favoriete coureurs doorgeven en dat is massaal gedaan.

Volgens het Britse Sportsmail is de uitslag verrassend te noemen. Onze landgenoot en WK-leider Max Verstappen is namelijk tot populairste coureur gekozen door het publiek. Verstappen houdt hiermee twee Britten achter zich. Superster Lewis Hamilton moet genoegen nemen met slechts de derde plaats en de populaire Lando Norris mag zich de nummer twee noemen.