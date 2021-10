Bottas weet niets over Andretti-overname: "Als toekomstig coureur zou het leuk zijn als ik ietsje meer wist"

Nog zes races en dan zit het Mercedes-avontuur van Valtteri Bottas erop. De Fin vertrekt volgend jaar naar Alfa Romeo. Al is het niet zeker of dat team nog wel is wat het nu is. Andretti wil namelijk de renstal overnemen en hun Formule 1-droom realiseren. Bottas weet echter van niets.

Bottas was zo blij dat hij eindelijk weer eens een meerderjarig contract had getekend bij een team. Maar de vraag is nu bij welk team, is het volgend jaar Alfa Romeo of Andretti. De Fin heeft geen flauw benul, zegt hij tegen Autosport.com: "Om eerlijk te zijn weet ik niet zoveel over de details. Ook niet of er een grote kans is dat het gebeurt of niet."

Geen zorgen

Gelukkig maakt hij zich geen enkele zorgen: "Ik weet zeker dat de mensen die de beslissingen maken weten wat het beste is voor het team op de lange termijn. Ik heb niet veel te zeggen over wie de eigenaar is van het team en hoeveel percentage van het team van hen is. Zo gaat het nou eenmaal, het is de business kant van de Formule 1."

Tof

Overigens zou Bottas het wel tof vinden als hij tenminste geïnformeerd wordt over de toekomst: "Als toekomstige coureur van het team zou het leuk zijn als ik ietsje meer weet over de toekomstplannen." De mogelijke komst van Andretti vindt hij ook best gaaf: "Yeah, waarom niet?"