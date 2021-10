Ecclestone hielp direct na ongeval Newey: "Hij zorgde ervoor dat Adrian de beste verzorging kreeg"

In Turkije keerde Adrian Newey weer terug bij Red Bull Racing. De technische man lag er enkele maanden uit na een zwaar fietsongeluk tijdens de zomervakantie. Bij Red Bull zijn ze heel blij dat Newey weer terugkeert in deze kritische fase van het seizoen waar Max Verstappen vecht om de wereldtitel.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko moeten ze blij zijn dat Newey het ongeluk heeft overleefd. Hij was op vakantie in Kroatië toen hij een ongeval kreeg met zijn fiets. Tegenover F1-Insider spreekt Marko zich uit: "Het was heel moeilijk. Adrian had meerdere botten gebroken en had verwondingen aan zijn hoofd."

Ecclestone

Gelukkig voor Newey was Bernie Ecclestone op het moment van het ongeval ook in Kroatië. Marko zegt dat de oude F1-baas te hulp sloeg: "Gelukkig was Bernie Ecclestone op hetzelfde moment in Kroatië. Bernie heeft goede contacten met de lokale autoriteiten. Hij zorgde ervoor dat Adrian direct de beste medische verzorging kreeg en hij regelde ook transport terug naar huis in Engeland."

Aan de bak

Toen Newey goed genoeg hersteld was en terugkeerde kon hij direct weer aan het werk. Hij had gelijk een top overleg met onder andere Max Verstappen op de fabriek in Milton Keynes. De Brit ontdekte gelijk problemen met de set-up en greep in.