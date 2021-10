Williams wuift Red Bull-aannames weg: "Mercedes moet alle teams dezelfde motor geven"

In Turkije viel het de gehele Formule 1-wereld op dat Mercedes een klasse apart was. De twee zwarte zilverpijlen gingen als de brandweer en Bottas won dan ook redelijk simpel de race op zondag. Aartsrivaal Red Bull legt de schuld van de snelheid bij de motor.

Als de Mercedes-motoren echt ineens veel sneller zouden zijn was Mercedes niet de enige profiteur. De Duitsers hebben immers een aantal klantenteams zoals Williams. Williams-teambaas Jost Capito gooit de claims van Red Bull in de prullenbak. Tegenover Red Bull spreekt hij zich uit: "Volgens de regels moet Mercedes voor alle teams dezelfde motoren leveren."

Aangezien Williams niet vooraan het veld te vinden was kan het dan niet aan de motor liggen. Capito is overigens wel blij met de Duitse krachtbron: "We zijn erg blij met de Mercedes-motor, daar bestaat geen twijfel over. Het is een hele goede motor, misschien wel de beste. Het feit dat Williams niet verder naar voren rijdt komt in ieder geval niet door de Power Unit uit Brixworth. We moeten meer tijd investeren in de auto."