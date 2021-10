Palmer maakt zich zorgen: "Hamilton voor het eerst de favoriet"

Max Verstappen pakte vorig weekend de leiding in het wereldkampioenschap terug. Dat lijkt een normaal gegeven dit spannende seizoen maar in Turkije was Mercedes toch significant sneller. Dat is iets wat de laatste races steeds vaker gebeurde, Mercedes had pace en Red Bull minder.

De plotselinge snelheid van Mercedes baart sommige kenners zorgen. Oud-coureur Jolyon Palmer ziet een wisseling van de wacht ontstaan. In gesprek met Talksport deelt hij zijn zorgen: "Voor de eerste keer dit seizoen begin ik te denken dat Lewis uiteindelijk toch de favoriet is. Ik maak mij zorgen om Red Bull omdat ik mij niet kan herinneren wanneer ze voor het laatst echte pace lieten zien."

In Turkije won ook tweede Mercedes-man Valtteri Bottas de race met weinig tegenslag. Palmer ziet dat de Fin een belangrijke troef in de titelstrijd kan worden: "Dat is een duidelijk statement van Mercedes. Alhoewel Hamilton achter staat in het wereldkampioenschap is hij nogal comfortabel de beste coureur. Hij is in staat om in het Midden-Oosten de knop echt om te zetten, Verstappen moet er echt invliegen de komende races."